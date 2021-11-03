Майже 40% українців допускають втручання влади в роботу ЗМІ за певних умов

Про публічний конфлікт між Офісом президента та низкою ЗМІ, зокрема Суспільним ТБ, Студією Савіка Шустера та іншими, які звинуватили владу у цензурі і тиску, нічого не знають 42,7% респондентів, 12,3%, не можуть визначитися зі своїм ставленням до нього, 36,1% респондентів у цій суперечці більше довіряють журналістам, а 8,7% більше довіряють владі.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.