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40 спутников Starlink вышли из строя из-за магнитной бури

Автор: Анна Полисученко

40 из 49 новейших микроспутников Starlink компании SpaceX, запущенных 3 февраля, сошли с орбиты. Причиной стала сильная магнитная буря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

"Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

В SpaceX допускают потерю 40 из 49 космических аппаратов. Ракета-носитель Falcon 9 вывела 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в четверг, 3 февраля.

Причиной потери спутников в компании называют геомагнитную бурю. Как отметили в SpaceX, это естественное явление вызывает нагрев атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. При этом "риск столкновения с другими спутниками нулевой", поскольку из-за особенностей своей конструкции Starlink разрушаются при входе в атмосферу, заверили в компании.

Ранее мы писали, что SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink.

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SpaceX