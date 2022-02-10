40 супутників Starlink вийшли з ладу через магнітну бурю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії SpaceX.

"Попередній аналіз показує, що підвищений опір на малих висотах завадив їм вийти з безпечного режиму, щоб почати маневри з підвищення орбіти, і 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі", - йдеться в повідомленні.

У SpaceX допускають втрату 40 з 49 космічних апаратів. Ракета-носій Falcon 9 вивела 49 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту в четвер, 3 лютого.

Причиною втрати супутників в компанії називають геомагнітну бурю. Як відзначили в SpaceX, це природне явище викликає нагрівання атмосфери і збільшення її щільності на малих висотах. При цьому "ризик зіткнення з іншими супутниками нульовий", оскільки через особливості своєї конструкції Starlink руйнуються при вході в атмосферу, запевнили в компанії.