RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

40 супутників Starlink вийшли з ладу через магнітну бурю

Автор: Анна Полисученко

40 з 49 новітніх мікросупутників Starlink компанії SpaceX, запущених 3 лютого, зійшли з орбіти. Причиною стала сильна магнітна буря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії SpaceX.

"Попередній аналіз показує, що підвищений опір на малих висотах завадив їм вийти з безпечного режиму, щоб почати маневри з підвищення орбіти, і 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі", - йдеться в повідомленні.

У SpaceX допускають втрату 40 з 49 космічних апаратів. Ракета-носій Falcon 9 вивела 49 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту в четвер, 3 лютого.

Причиною втрати супутників в компанії називають геомагнітну бурю. Як відзначили в SpaceX, це природне явище викликає нагрівання атмосфери і збільшення її щільності на малих висотах. При цьому "ризик зіткнення з іншими супутниками нульовий", оскільки через особливості своєї конструкції Starlink руйнуються при вході в атмосферу, запевнили в компанії.

Раніше ми писали, що SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX