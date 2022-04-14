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До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, - CIT

Фото: в российских соединениях наблюдается все больше отказников (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В подразделениях российской армии, которые уже воевали против Украины, растет число отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя рас следовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева в эфире "Настоящего времени".

"По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали на территории Украины, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой", - отметил он.

При этом он уточнил, что на сегодня ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все российские солдаты, виновные в военных преступлениях, понесут наказание.

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Война России против Украины