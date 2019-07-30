Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом

Около 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России. Об этом говорится в опросе российского Левада-центра, сообщает РБК-Украина.

По данным опроса, оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% респондентов. Однако, 38% россиян не хотели бы, чтобы он остался президентом.

Добавим, в мае 2018 года 27% придерживались этого мнения.

Напомним, 11 июля украинский президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обговорили вопрос освобождения украинских моряков и возвращение других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

Отметим, ранее сообщалось, что за пять лет война на Донбассе унесла жизни 13 тыс. украинцев.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине, в частности парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление давления на РФ для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей