После 40 лет запрета. Греция разрешила представителям ЛГБТ быть донорами крови

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подписал указ о новой форме, которую заполняют потенциальные доноры крови. Отныне в новой форме не будет пункта, запрещающего жертвовать кровь мужчинам, у которых были однополые сексуальные отношения.

Отмечается, что многие страны ввели контроль над донорами крови после эпидемии ВИЧ и СПИДа в конце прошлого века. В Греции соответствующий запрет вступил в силу еще в 1977 году.

Впрочем, например, ограничение по-прежнему действует в Иране, Китае и Турции.