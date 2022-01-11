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После 40 лет запрета. Греция разрешила представителям ЛГБТ быть донорами крови

Автор: Сергей Пышкин

В Греции разрешили быть донорами крови представителям ЛГБТ. Запрет действовал в стране на протяжении более чем 40 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подписал указ о новой форме, которую заполняют потенциальные доноры крови. Отныне в новой форме не будет пункта, запрещающего жертвовать кровь мужчинам, у которых были однополые сексуальные отношения.

Отмечается, что многие страны ввели контроль над донорами крови после эпидемии ВИЧ и СПИДа в конце прошлого века. В Греции соответствующий запрет вступил в силу еще в 1977 году.

Впрочем, например, ограничение по-прежнему действует в Иране, Китае и Турции.

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ЛГБТ