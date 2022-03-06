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Более 40 граждан РФ будут привлечены к уголовной ответственности, - Венедиктова

Автор: Светлана Мащенко

Ирина Венедиктова заявила, что более сорока граждан Российской Федерации будут привлечены к уголовной ответственности. Это и крупные чиновники, депутаты, а также медийщики, в частности Тина Канделаки, Олег Газманов, Никита Михалков.

Об этом генпрокурор заявила во время телемарафона.

"Мы притягиваем много людей. Сейчас есть уже более 40 граждан Российской Федерации. У нас есть такое большое дело относительно агрессии. Там не только министры, депутаты разные, включая их спикера и так далее. Но там и их "подпевалы", - заявила она.

Генпрокурор рассказала, что процесс уже начался. И эта информация становится публичной. В частности, в отношении Тины Канделаки, Никиты Михалкова, Олега Газманова. Они очень активно делали призывы о том, что надо заходить в Украину, освобождать ее от разных режимов.

"Эти люди выезжают за пределы РФ, в свои имения... "Поджигатели" и крупные пропагандисты. Они должны почувствовать, что они такие же преступники, как и те, кто начал бомбардировать нашу страну", - добавила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что очень важно сейчас не только заявлять о подозрении, но и чтобы эти люди понесли наказание.

"Мы изучаем квалификацию преступления. То что нам сейчас болит, и мы говорим - предатели... Совсем другая история доказать, что это действительно госизмена по уголовно-процессуальному кодексу", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Ранее мы писали, что в международный розыск будет объявлена Тина Канделаки.

Также украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова.

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Ирина Венедиктова