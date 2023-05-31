До 40 днів та до 100 тисяч гривень. Як українським військовим збільшать відпустки та доплати

Верховна рада підтримала повернення доплат українським військовим, а також додаткові відпустки для них. Відповідний законопроект проголосовано у першому читанні.

Про розміри доплат та тривалість відпусток під час воєнного стану, - у матеріалі РБК-Україна .

Доплати: скільки та кому

Законопроект №9342 має врегулювати питання з доплатами. Відповідно до нього, під час воєнного встановлюються такі розміри додаткової винагороди:

від 30 до 100 тисяч гривень на місяць військовослужбовцям пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Причому відповідний порядок ще мають підготувати у Кабміні

на місяць військовослужбовцям пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Причому відповідний порядок ще мають підготувати у Кабміні додаткові 6 тисяч гривень щомісячно виплачуються строковикам

щомісячно виплачуються строковикам додаткові 6 тисяч гривень щомісяця пораненим, контуженим та покаліченим у бойових діях. Виплачуються протягом усього часу зарахування у розпорядження командира на час непридатності до служби (встановлюється військово-лікарською комісією)

щомісяця пораненим, контуженим та покаліченим у бойових діях. Виплачуються протягом усього часу зарахування у розпорядження командира на час непридатності до служби (встановлюється військово-лікарською комісією) додаткові 2 350 гривень щомісяця курсантам військових внз та вищих навчальних закладів з військовими інститутами, факультетами військової підготовки та військовими кафедрами у своєму складі

Зазначимо, ця ініціатива має замінити поправку про повернення доплат для всіх військових у розмірі 30 тисяч гривень (№8312), яка так і не набула чинності.

З початку повномасштабного вторгнення Росії українським військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях, щомісячно виплачували ще по 30 тисяч гривень. Однак через брак коштів у бюджеті це припинилося з 1 лютого 2023 року.

У квітні нардепи ухвалили у другому читанні законопроект, який зокрема повертав такі доплати. Але їх розкритикували в Генштабі, оскільки тилові військові по суті прирівнювалися до тих, хто перебуває в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі у боях.

Було вирішено не спрямовувати закон на підпис президенту, а створити робочу групу, щоб урегулювати проблему доплат.

Збільшена відпустка

Українські захисники обмежені у праві на демобілізацію або відпустку під час воєнного стану. Деякі питання врегульовано законами, які не пристосовані до реальної війни. Це призвело до того, що багато військовослужбовців місяцями перебувають на службі і не можуть піти у відпустку.

Законопроект №9342 встановлює тривалість відпусток із конкретними термінами.

"Пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів з можливістю поділу на частини (на сьогодні - 10 календарних днів)", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, військовий зможе піти у відпустку через сімейні обставини та інші поважні причини тривалістю не більше 10 днів. Таким чином, загальна тривалість може сягати 40 днів.

Кожен із цих видів відпустки дається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки, але не більше ніж дві доби в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана частинами не більш як три протягом календарного року. Але за умови, що одночасно в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.