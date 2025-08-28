UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

4 Знаки Зодіаку зможуть досягти бажаного у цю п'ятницю: чи є ви серед них

Знаки Зодіаку, які притягнуть удачу та достаток 29 серпня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на 29 серпня обіцяє удачу та достаток кільком представникам зодіакального кола. Енергія Урана та Нептуна в цей день надасть силу для досягнення бажаного.

Кому найбільше пощастить в цей день та в яких справах, розповідає РБК-Україна.

Овен

Ви нарешті позбудетеся усіх сумнівів та обмежень. Натомість у ваше життя увірвуться нові можливості та приводи для радості. 

Не бійтеся змін, адже вони посприяють вашому зростанню нову версію себе і приносять відчуття удачі.

Близнюки

Відчуття самотності відступить, а хаос стане вашим союзником. Енергії дня допоможуть проявити вашу унікальність і визначити нові цілі. 

На вас чекають нові можливості та ясність у важливих рішеннях. Нарешті ви зможете притягти бажані достаток та удачу.

Водолій

Ви відкриваєте для себе щастя та достаток через любов до життя та власних пристрастей. Планета Плутон у вашому знаку протягом наступних 19 років допомагає постійно змінювати себе. 

Ви отримуєте можливість переосмислити своє життя, включно з тим, хто і що поруч з вами. Люди, духовна практика або новий проєкт принесуть радість і достаток.

Риби

Ви почнете більше цінувати те, що маєте, і це допоможе притягнути удачу та достаток. Перед вами відкриються нові перспективи в роботі та особистому житті. 

Відкриття, яке ви зробите в цей день, допоможе усвідомити важливу істину.  Більше ніщо не заважатиме вам на шляху до успіху, тож сміливо дійте.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astro.

