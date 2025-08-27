UA

4 знаки Зодіаку скоро дізнаються правду, що змінить усе

Знаки Зодіаку, які дізнаються доленосну правду 28 серпня (фото: freepik.com)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на 28 серпня прогнозує повороти долі кільком знакам Зодіаку. Новий день принесе несподівані зустрічі, нові можливості та одкровення, які допоможуть переосмислити минуле й відкритися майбутньому.

На кого чекають доленосні зміни, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango.

Овен 

День буде сповнений несподіванок. Ви можете зіштовхнутися з поверненням старих друзів чи союзників. 

Ці зустрічі виявляться зовсім не випадковими й принесуть важливі новини, які допоможуть змінити життя.

Рак

Дружба не завжди така проста, як здається. Ви можете дізнатися несподівані факти про своє оточення. 

Це може бути боляче, але знання - це сила, яка вам ще знадобиться. Астрологи радять не поспішати із висновками та зберігати внутрішню рівновагу.

Скорпіон 

У вас з'явиться шанс закласти новий фундамент життя. Ви нарешті зможете звільнитися від тягаря родинних традицій та обов'язків, які тягнули вас назад.

Це лише старт вашого прориву до свободи. Проте спочатку потрібно добре продумати своє майбутнє. І на цьому шляху доведеться з кимось попрощатися.

Стрілець

Вам день принесе можливість розкрити правду про себе. Не бійтеся бути прямолінійними у спілкуванні.

Відверта розмова може стати ключем до нових можливостей та звільнити від непорозумінь, які давно накопичувалися.

