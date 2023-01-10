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4 причини вибрати iPhone 14

 

iPhone 14 - це приголомшливий смартфон. Він стильний, зручний, потужний і має просунутий функціонал. У базовій лінійці телефон відкриває перед юзером ще більше здібностей, ніж гаджети від інших брендів.


Стильний дизайн

Візуально новинка практично не змінилася, але це і на краще. Смартфон Apple зберіг свої плавні лінії та чіткі грані, елегантність мінімалізму та досконалість складання. Корпус створений із повторно переробленого алюмінію. Практично всю передню панель займає яскравий та барвистий дисплей, з яким зображення буде максимально деталізованим та реалістичним. Екран ідеально підходить для роботи з графікою та відео. Зверху він покритий надміцним армованим склом.

Потужний процесор

Ціна Айфон 14 стартує від 34 тис. грн, на порядок оминає всі смартфони інших брендів за потужністю. У базовій лінійці працює на базі процесора A15 Bionic, як і в минулому поколінні. Його посилюють графічний процесор та система нейронного навчання Neural Engine. Об'єм оперативної пам'яті варіюється в діапазоні 128-512 гігабайт, а накопичувальна розрахована на 8 Гб. Така начинка дозволяє легко справлятися з найскладнішими завданнями.

Камерний модуль

Купити новий iPhone у Києві варто хоча б заради камер. У стандартній версії їх 3 – фронталка та 2 об'єктиви на задній панелі. Розширення у базовій лінійці скромне, але це з лишком компенсується можливостями програмного забезпечення. У процесі зйомки автоматично видаляються шуми та перешкоди, що дозволяє зробити кожен кадр чітким та якісним. Смартфон підтримує нічну, портретну, спортивну, панорамну зйомку, відео можна знімати у форматі HDR, знімати в кінематографічному режимі. Розширилися можливості редагування готового контенту.

Відмінний зв'язок

З чотирнадцятим Айфоном ви завжди залишатиметеся на зв'язку – про це подбають модуль вай-фай та мобільних мереж, який підтримують у тому числі 5G. Вони отримали значні поліпшення та збільшену пропускну спроможність. Супутниковий зв'язок, про який ходило так багато чуток перед презентацією, поки що доступний лише за екстрених дзвінків у США та Канаді, але найближчим часом виробник обіцяє розширити покриття та доступність її в різних ситуаціях. А для підключення бездротових аксесуарів можна використовувати покращений модуль блютуз.

Купити новинку на кращих умовах пропонує офіційний інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store. Тут на вас чекають найкращі ціни, гарантії якості та швидка доставка в будь-яку точку країни.

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