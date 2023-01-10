4 причины выбрать iPhone 14

iPhone 14 – это потрясающий смартфон. Он стильный, удобный, мощный и обладает продвинутым функционалом. В базовой линейке телефон открывает перед пользователем гораздо больше возможностей, чем гаджеты от других брендов.

Стильный дизайн

Визуально новинка практически не изменилась, но это и к лучшему. Смартфон Apple сохранил свои плавные линии и четкие грани, элегантность минимализма и совершенство сборки. Корпус создан из повторно переработанного алюминия. Практически всю переднюю панель занимает яркий и красочный дисплей, с которым изображение будет максимально детализированным и реалистичным. Экран идеально подходит для работы с графикой и видео. Сверху он покрыт сверхпрочным армированным стеклом.

Мощный процессор

Цена Айфон 14 стартует от 34 тыс. грн, на порядок обходит все смартфоны других брендов по мощности. В базовой линейке он работает на базе процессора A15 Bionic, как и в прошлом поколении. Его усиливают графический процессор и система нейронного обучения Neural Engine. Объем оперативной памяти варьируется в диапазоне 128-512 гигабайт, а накопительная рассчитана на 8 Гб. Такая начинка позволяет с легкостью справляться с самыми сложными задачами.

Камерный модуль

Купить новый iPhone в Киеве стоит хотя бы ради его камер. В стандартной версии их 3 – фронталка и 2 объектива на задней панели. Разрешение в базовой линейке скромное, но это с лихвой компенсируется возможностями программного обеспечения. В процессе съемки автоматически удаляются шумы и помехи, что позволяет сделать каждый кадр четким и качественным. Смартфон поддерживает ночную, портретную, спортивную, панорамную съемку, а видео можно снимать в формате HDR, снимать в кинематографическом режиме. Расширились возможности для редактирования готового контента.

Отличная связь

С четырнадцатым Айфоном вы всегда будете оставаться на связи – об этом позаботятся модуль вай-фай и мобильных сетей, который поддерживают в том числе 5G. Они получили значительные улучшения и увеличенную пропускную способность. Спутниковая связь, о которой ходило так много слухов перед презентацией, пока что доступна только при экстренных звонках в США и Канаде, но в ближайшее время производитель обещает расширить покрытия и доступность ее в разных ситуациях. А для подключения беспроводных аксессуаров можно использовать улучшенный модуль блютуз.

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