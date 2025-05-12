До 4 місяців блокування: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною

За інформацією, яка надійшла від польських прикордонників, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр "Дорогуськ", що навпроти українського ППр "Ягодин".

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін. Але водії просять врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин-Дорогуськ".

ДПСУ додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.