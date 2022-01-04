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За 4 дня из Украины в Европу вывезли почти 20 миллионов м3 газа, - "Оператор ГТС"

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Киев, Вторник 04 января 2022 11:42
За 4 дня из Украины в Европу вывезли почти 20 миллионов м3 газа, - "Оператор ГТС" Фото: за 4 дня из Украины в Европу вывезли почти 20 млн м3 газа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Реэкспорт газа из Украины в Европу за 4 дня после принятия Кабинетом министров постановления о государственном регулировании цен на газ для хлебокомбинатов, маслозаводов и прочих предприятий пищевой промышленности, достиг 18,6 млн куб. м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен - 30 декабря - из страны было выкачано 7,8 млн куб. м газа, 31 декабря - 6,5 млн куб. м. 1 и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн куб. м соответственно.

Выведенный из Украины объем газа 18,6 млн куб. м газа примерно равен месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену.

Ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний такое решение правительства назвали коррупционным и таким, что противоречит Меморандуму с МВФ и приведет к падению добычи газа в Украине.

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