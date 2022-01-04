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За 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 мільйонів м3 газу, - "Оператор ГТС"

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Київ, Вівторок 04 січня 2022 11:42
За 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 мільйонів м3 газу, - "Оператор ГТС" Фото: за 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 млн м3 газу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Реекспорт газу з України до Європи за 4 дні після ухвалення Кабінетом міністрів постанови про державне регулювання цін на газ для хлібокомбінатів, маслозаводів та інших підприємств харчової промисловості досяг 18,6 млн куб. м.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

Це газ, що європейські компанії зберігали в українських підземних сховищах. У день ухвалення рішення про державне регулювання цін - 30 грудня - з країни було викачано 7,8 млн куб. м газу, 31 грудня - 6,5 млн куб. м. 1 та 2 січня реекспорт склав 1,3 та 3 млн куб. м відповідно.

Виведений з України обсяг газу 18,6 млн. куб. м газу приблизно дорівнює місячному споживанню підприємств харчової промисловості, для яких уряд встановив пільгову ціну.

Раніше уряд визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній таке рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.

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