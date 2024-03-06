4,6 млн порцій кави та 2,7 млн хотдогів: ОККО безкоштовно годує військових на прифронтових АЗК

Зараз така можливість доступна на 56 АЗК мережі. Зокрема, це комплекси у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Усі витрати на частування захисників компанія бере на себе. Та клієнти за бажанням також можуть підтримати програму через платформу Fishka Благодійність або залишити донат безпосередньо на касі будь-якого АЗК, звернувшись до оператора.

Нагадаємо, згідно з рейтингом NV Бізнес, мережа ОККО входить до топ-10 найбільших компаній України за обсягами допомоги ЗСУ та фінансової підтримки інших гуманітарних проєктів, спрямувавши на ці потреби уже 1,5 млрд гривень.

Крім програми "Годуємо захисників", ОККО перераховує значні кошти на забезпечення ЗСУ зброєю і технікою.

Зокрема, у співпраці з фондом "Повернись живим" компанія запустила вже третю хвилю ініціативи "ОКО ЗА ОКО". За підсумками першої хвилі було закуплено 25 розвідкомплексів для ЗСУ за 350 млн грн, під час другої - акумульовано 400 млн грн на зброю для ТрО, відвантаження якої триває.

Третя хвиля "ОКО ЗА ОКО", що стартувала у лютому 2024-го, має на меті придбання 10 бойових комплексів техніки і зброї Пульстронів для десантно-штурмових військ. Це понад 4500 одиниць техніки загальною вартістю 500 млн грн. Нагадаємо, що компанія відраховує по 1 грн з кожного проданого літра пального Pulls на зброю та техніку для війська.