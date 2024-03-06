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4,6 млн порций кофе и 2,7 млн хотдогов: ОККО бесплатно кормит военных на прифронтовых АЗК

Фото: 4,6 млн порций кофе и 2,7 млн хотдогов: ОККО бесплатно кормит военных на прифронтовых АЗК
Автор: Александр Мороз

С марта 2022 года ОККО бесплатно угощает кофе и хотдогами защитников и защитниц на своих АЗК в прифронтовых регионах. За эти 2 года компания в рамках инициативы "Согреваем защитников" уже приготовила более 4,6 млн порций кофе/чая и 2,7 млн хотдогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ОККО.

В настоящее время такая возможность доступна на 56 АЗК сети. В частности, это комплексы в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Все расходы на еду и напитки защитников компания берет на себя. Но клиенты также могут поддержать программу через платформу Fishka Благодійність или оставить донат непосредственно на кассе любого АЗК, обратившись к оператору.

Напомним также, что согласно рейтингу издания NV Бизнес, сеть ОККО входит в топ-10 крупнейших компаний Украины по объемам помощи ВСУ и финансовой поддержке других гуманитарных проектов, направив на эти нужды уже 1,5 миллиарда гривен. Помимо программы "Согреваем защитников", ОККО перечисляет значительные средства на обеспечение ВСУ оружием и техникой.

В частности, в сотрудничестве с фондом "Повернись живим" компания запустила уже третью волну инициативы "ОКО ЗА ОКО". По итогам первой волны было закуплено 25 разведкомплексов для ВСУ за 350 млн грн, во время второй – аккумулировано 400 млн грн на оружие для ТРО, отгрузка которого продолжается.

Третья волна "ОКО ЗА ОКО", стартовавшая в феврале 2024-го, преследует цель приобретения 10 боевых комплексов техники и оружия Пульстронов для десантно-штурмовых войск. А это более 4500 единиц техники общей стоимостью 500 млн. грн. Напомним, что с каждого литра топлива Pulls компания перечисляет деньги на покупку оружия и техники для армии.

 

 

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