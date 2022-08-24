4,5 тысяч энергетиков ДТЭК вступили в ВСУ, - Тимченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Сегодня я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, в составе которых служит около 4,5 тысяч энергетиков ДТЭК. Хочу поблагодарить всех украинцев, которые демонстрируют силу и храбрость в борьбе с российским агрессором. И отдельная благодарность-всем коллегам из ДТЭК, которые несмотря на войну эффективно выполняют свою работу", - сказал глава ДТЭК.

С начала российской агрессии ДТЭК передал на помощь ВСУ и на поддержку населения более 0,5 млрд грн.

"Сегодня вся страна объединилась ради будущей победы. С первых дней войны группа ДТЭК встала на защиту энергетического фронта. Наша компания делает все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины", - добавил Тимченко.

"После 6-ти месяцев полномасштабной войны слово независимость приобрело новый вес и значение. Оно стало синонимом свободы, жизни, будущего. Я поздравляю всех с Днем Независимости Украины! Желаю всем выдержки, веры и такого же единства, которое мы демонстрируем всему миру уже полгода", - подытожил глава ДТЭК.