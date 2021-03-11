"37 предприятий закрыты": в "Укрлендфарминге" ответили на заявление Рябошапки по делу Бахматюка

"Именно по благословению господина Рябошапки его заместитель Виталий Касько с нарушением требований УПК и процессуальных сроков подписал незаконное постановление и вернул давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. Дело, которое не может быть доведено до обвинительного приговора именно из-за абсурдности обвинений и явно заказного характера", - отмечают в агрохолдинге.

В компании отмечают, что заявление Рябошапки вызывает удивление еще и потому, что это дело было возбуждено в первую очередь против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука.

"Обвинения против Писарука, бывшего сотрудника МВФ, банкира с репутацией в западных деловых и правительственных кругах, обвинения, которые НАБУ с подачи Рябошапки так и не смогло доказать, является тем неудобным моментом, который экс-прокурор всячески пытается обойти в желании вернуться к ранее занимаемой должности", - говорится в заявлении.

По мнению компании, Рябошапка сознательно не упоминает фамилию Писарука в этом деле, а вместо этого вспоминает только фамилию Бахматюка, потому что пытается прикрыть подобными заявлениями собственные процессуальные ошибки.

"Вместо этого Руслан Рябошапка на пару с директором НАБУ Артемом Сытником может похвастаться уничтожением 13 000 рабочих мест компании "Укрлендфарминг", акционером которой является Олег Бахматюк. Может похвастаться полностью остановленным производством на 37 предприятиях. Может похвастаться потерями для бюджета, который только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Может похвастаться закрытыми фермами, в том числе - уникальными племенными производствами. Может похвастаться закрытыми птицефабриками. Может похвастаться падением ВВП из-за сокращения производства. Может похвастаться стремительным ростом цен на продукты питания в результате своих незаконных действий", - резюмируют у Олега Бахматюка.