"37 підприємств закриті": в "Укрлендфармінгу" відповіли на заяву Рябошапки по справі Бахматюка

"Саме з благословення пана Рябошапки його заступник Віталій Касько з порушенням вимог КПК і процесуальних строків підписав незаконну постанову і повернув давно розслідувану кількома правоохоронними органами та закриту рішеннями судів справу. Справа, яка не може бути доведена до обвинувального вироку саме через абсурдність звинувачень і явно замовний характер", - відзначають в агрохолдингу.

У компанії відзначають, що заява Рябошапки викликає подив ще й тому, що цю справу було порушено в першу чергу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука.

"Звинувачення проти Писарука, колишнього співробітника МВФ, банкіра з репутацією в західних ділових і урядових колах, звинувачення, які НАБУ з подачі Рябошапки так і не змогло довести, є тим незручним моментом, який екс-прокурор всіляко намагається обійти в бажанні повернутися до раніше займаної посади", - йдеться в заяві.

На думку компанії, Рябошапка свідомо не згадує прізвище Писарука в цій справі, а замість цього згадує тільки прізвище Бахматюка, тому що намагається прикрити подібними заявами власні процесуальні помилки.

"Замість цього Руслан Рябошапка на пару з директором НАБУ Артемом Ситником може похвалитися знищенням 13 000 робочих місць компанії "Укрлендфармінг", акціонером якої є Олег Бахматюк. Може похвалитися повністю зупиненим виробництвом на 37 підприємствах. Може похвалитися втратами для бюджету, який лише за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Може похвалитися закритими фермами, в тому числі - унікальними племінними виробництвами. Може похвалитися закритими птахофабриками. Може похвалитися падінням ВВП через скорочення виробництва. Може похвалитися стрімким зростанням цін на продукти харчування внаслідок своїх незаконних дій", - резюмують у Олега Бахматюка.