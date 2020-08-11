Более 36% субсидиантов задолжали за доставку газа, - "Житомиргаз"

Почти 21,5 тысячи потребителей газа в Житомирской области, которые получают субсидию, задолжали за доставку. Это составляет 36% от общего числа потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Житомиргаз".

Указано, что их долг составляет 2,4 млн гривен. Уже осенью они могут остаться без субсидии, а после окончания карантина - без газа.

Всего по состоянию на 30 июля средний уровень расчетов по Житомирской области составил 68,7%. За распределение газа задолжали 168,6 тыс. жителей области.

На время карантина "Житомиргаз" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако, после его завершения, долг станет причиной немедленного прекращения подачи газа и передачи дела в суд.

Кроме того, должники останутся без субсидии в отопительный сезон. "Житомиргаз" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более 3 месяцев в сумме более 1032 365,00 грн. В случае оплаты такой задолженности - жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначаться.

"Долг наших клиентов за распределение газа составляет 14 млн грн. Владельцы 38 тыс. газифицированных домовладений Житомирской области еще ни разу не платили за распределение газа. Эти средства крайне необходимы для подготовки к отопительному сезону и обеспечения бесперебойной доставки газа", - объясняет коммерческий директор АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

Несмотря на отсутствие уплаты, ежедневно бригады АДС оперативно выезжают на вызовы и ликвидируют аварийные ситуации по области. Диспетчеры круглосуточно принимают обращения и отвечают на звонки клиентов. Подразделения компании работают, чтобы потребители получали качественный сервис и бесперебойную доставку газа. А заработная плата работников газораспределительных компаний выплачивается именно за счет платы за доставку газа.

В компании благодарят всех, кто нашел возможность рассчитаться за доставку газа. Также в АО напоминают, что оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера. В этом помогут онлайн-сервисы:

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Сервисы 104.ua - это онлайн-ресурсы, благодаря которым операция по оплате за доставку газа не займет более двух минут. Также благодаря им можно передать показания счетчика, проанализировать объемы потребленного газа, узнать об актуальных тарифах.