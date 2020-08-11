Понад 36% субсидіантів боргують за доставку газу, - "Житомиргаз"

Майже 21,5 тисяча споживачів газу у Житомирській області, які отримують субсидію, заборгували за доставку. Це складає 36% від загального числа споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Житомиргаз".

Вказано, що їх борг сягає 2,4 млн гривень. Уже восени вони можуть залишитися без субсидії, а після закінчення карантину - без газу.

Загалом станом на 30 липня середній рівень розрахунків по Житомирській області склав 68,7%. За розподіл газу боргують 168,6 тис. мешканців області.

На час карантину "Житомиргаз" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак, після його завершення, борг стане причиною негайного припинення подачі газу та передання справи до суду.

Окрім того, боржники залишаться без субсидії в опалювальний сезон. "Житомиргаз" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців в сумі понад 1 032 365,00 грн. У разі не оплати такої заборгованості - житлова субсидія на наступний сезон не призначатиметься.

"Борг наших клієнтів за розподіл газу складає 14 млн грн. Власники 38 тис. газифікованих домоволодінь Житомирщини ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. Ці кошти вкрай необхідні для підготовки до опалювального сезону та забезпечення безперебійної доставки газу", - пояснює комерційний директор АТ "Житомиргаз" Людмила Усик.

Попри відсутність сплати, щоденно бригади АДС оперативно виїжджають на виклики та ліквідують аварійні ситуації по області. Диспетчери цілодобово приймають звернення та відповідають на дзвінки клієнтів. Підрозділи компанії працюють, щоб споживачі отримували якісний сервіс та безперебійну доставку газу. А заробітна плата працівників газорозподільних компаній виплачується саме за рахунок плати за доставку газу.

У компанії дякують всім, хто знайшов можливість розрахуватися за доставку газу. Також в АТ нагадують, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. У цьому допоможуть онлайн-сервіси:

особистий кабінет на сайті 104.ua

чат-боти 7104ua у Viber чи Telegram

мобільний додаток 104Mobile для Android

мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

Сервіси 104.ua - це онлайн-ресурси, завдяки яким операція зі сплати за доставку газу не займе більш як дві хвилини. Також завдяки ним можна передати показання лічильника, проаналізувати обсяги спожитого газу, дізнатися про актуальні тарифи.