Більше 350 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
Фото: в Україні без світла 353 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 7 ранку через пориви вітру, дощ, грозу знеструмлено 353 населених пункти. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Відключення світла відбулося в 13 областях:
Київська - 102 населених пункти,
- Чернівецька - 71,
- Чернігівська - 39,
- Хмельницька - 28,
- Дніпропетровська - 21,
- Донецька - 20,
- Житомирська - 20,
- Кіровоградська - 13,
- Запорізька - 12,
- Сумська - 10,
- Черкаська - 9,
- Луганська - 6,
- Херсонська - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що опади сьогодні прогнозують у східних та південних регіонах.