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Більше 350 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

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П'ятниця 30 липня 2021 08:32
Більше 350 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду Фото: в Україні без світла 353 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку через пориви вітру, дощ, грозу знеструмлено 353 населених пункти. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відключення світла відбулося в 13 областях:

Київська - 102 населених пункти,

  • Чернівецька - 71,
  • Чернігівська - 39,
  • Хмельницька - 28,
  • Дніпропетровська - 21,
  • Донецька - 20,
  • Житомирська - 20,
  • Кіровоградська - 13,
  • Запорізька - 12,
  • Сумська - 10,
  • Черкаська - 9,
  • Луганська - 6,
  • Херсонська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що опади сьогодні прогнозують у східних та південних регіонах.

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