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До 35-ї річниці Незалежності: Кличко відзначив нагородами українських військових

17:22 20.08.2026 Чт
2 хв
У Києві до Дня Незалежності нагородили понад 60 військових спеціальними медалями
aimg Анна Шиканова
До 35-ї річниці Незалежності: Кличко відзначив нагородами українських військових У Києві до Дня Незалежності нагородили українських захисників (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Напередодні 35-ї річниці Незалежності України Віталій Кличко вручив захисникам і захисницям відзнаку Київського міського голови - медалі "Честь. Слава. Держава".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці у Telegram-каналі.

За словами очільника столиці, було нагороджено 61 Захисника та Захисницю відзнакою Київського міського голови – медалями "Честь. Слава. Держава"

"Тим, хто бився за свободу й незалежність України на Донбасі, в Херсонській, Харківській та Запорізькій областях, звільняв Київщину, боронив столицю. Завдяки нашим Захисникам і Захисницям ми маємо можливість сьогодні жити, працювати, виховувати дітей, розвивати наші міста та допомагати фронту", - написав Кличко.

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Він зазначив, що Київ продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Від початку 2026 року громада столиці вже передала військовим різних бригад понад 52 000 БпЛА та інше оснащення.

Також мер столиці підкреслив, що підтримку отримують й ті, хто повернувся з фронту.

У межах міської програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" столиця вже спрямувала понад 1 млрд гривень на матеріальну допомогу, компенсації на автомобілі, лікування, реабілітацію, освіту та відновлення.

"Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну. Вічна шана тим, хто віддав за неї найдорожче – своє життя. Слава Україні та її Героям!", - написав очільник Києва.

Як повідомлялося раніше, Київ регулярно виділяє кошти на купівлю БпЛА, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншого обладнання для військових. Зокрема, за минулий рік столиця спрямувала на потреби Сил оборони України понад 12 мільярдів гривень, за 7 місяців цього року – ще 5 мільярдів гривень.

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Київ День незалежності України Віталий Кличко Допомога армії
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