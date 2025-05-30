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До 35 тисяч євро на рік: у яких країнах Європи найвищі пенсії

П'ятниця 30 травня 2025 11:31
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До 35 тисяч євро на рік: у яких країнах Європи найвищі пенсії Фото: Скільки отримують пенсіонери в Європі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Розмір пенсійних виплат у різних країнах Європи значно відрізняється. Крім того, зазвичай жінки отримують значно менше за чоловіків.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на euronews.

Згідно з даними Eurostat і звіту OECD Pensions at a Glance 2023, середній розмір пенсії в країнах Євросоюзу у 2022 році становив 16 138 євро на рік - це приблизно 1345 євро на місяць. Водночас між окремими країнами зберігаються величезні розриви як у номінальних сумах, так і в рівні купівельної спроможності пенсіонерів.

Найвищі пенсії - у північних країнах

Лідером за розміром середньої пенсії стала Ісландія - 35 959 євро на рік. Серед країн ЄС найбільше отримують пенсіонери в Люксембурзі - 31 385 євро. Також понад 30 000 євро на рік виплачують у Норвегії та Данії.

Високі пенсії також мають:

  • Швеція - 22 436 євро;
  • Фінляндія - 21 085 євро;
  • Австрія - понад 20 000 євро;
  • Італія - 19 589 євро;
  • Франція - 18 855 євро;
  • Німеччина - 17 926 євро.

Ці суми включають усі державні виплати людям пенсійного віку та розраховані як середнє на одного отримувача.

Найнижчі пенсії - на Балканах

Найменші пенсії зафіксовано в Болгарії - лише 3 611 євро на рік. У країнах-кандидатах на вступ до ЄС ситуація ще складніша:

  • Албанія - 1648 євро;
  • Туреччина - 2942 євро;
  • Боснія і Герцеговина - 3041 євро;
  • Сербія - 3486 євро;
  • Чорногорія - 3962 євро.

У розрахунку на місяць це лише 100-300 євро.

Рівень пенсій зростає, але нерівність зберігається

У 2022 році найбільше зростання пенсій зафіксували в Болгарії - на 33%. У Чехії зростання склало 16%, а в Литві, Латвії, Румунії та Чорногорії - понад 10%.

Падіння середніх пенсій у євро сталося лише в трьох країнах - Туреччині, Ірландії та Греції. У Туреччині причина - різке знецінення національної валюти.

Пенсії в перерахунку на купівельну спроможність

Різниця між країнами у реальних можливостях пенсіонерів трохи менша, якщо врахувати різницю у вартості життя. У перерахунку на стандарт купівельної спроможності (PPS):

  • найвища пенсія в Австрії - 21 162 PPS;
  • найнижча пенсія в Албанії - 3 019 PPS;
  • Туреччина - 8 128 PPS (вище, ніж у багатьох країнах ЄС).

Старість і бідність: що прогнозують у ЄС

Згідно з Pension Adequacy Report 2024, замовленим Єврокомісією, пенсійна система Європи стикається з викликами. Зниження коефіцієнтів заміщення (відношення пенсії до останнього заробітку) призведе до того, що дедалі більше пенсіонерів житимуть у бідності.

У 2022 році понад 18,5 млн осіб віком 65+ у ЄС (понад 20%) були під загрозою бідності або соціального відчуження.

Жінки отримують значно менше

У середньому жінки в ЄС отримують на 26% менше пенсій, ніж чоловіки. У деяких країнах різниця перевищує 30%. Причина - нижчі зарплати, часткова зайнятість і перерви у кар'єрі через догляд за дітьми.

Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть отримувати пенсію в Польщі, якщо легально працювали, сплачували внески та мають страховий стаж (20 років для жінок, 25 - для чоловіків). Пенсійний вік - 60 і 65 років відповідно. Завдяки угоді між країнами можна отримувати дві пенсії - українську й польську. Розмір виплат залежить від внесків.

Зазначимо, в Україні спростили правила отримання пенсій для мешканців тимчасово окупованих територій, переселенців та українців за кордоном. Тепер можна обирати будь-який банк для виплат, отримувати гроші через "Укрпошту" або з доставкою. Пенсіонери на ТОТ і за кордоном мають щорічно проходити ідентифікацію та здійснювати витрати з картки.

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