35 раненых, 2 ребенка: Кличко рассказал о ночных боях в Киеве с ДРГ
В Киеве этой ночью было несколько столкновений с российскими оккупантами, и атаки противника отбиты. В результате боев и перестрелок ранения получили 35 человек, в том числе 2 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Градоначальник отметил, что ночь 26 февраля была сложной - противник пытался прорваться в столицу, в частности со стороны Гостомеля и Житомира, но атаки отбиты, и российские военные ликвидированы.
"Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранено по состоянию на 6 утра 35 человек, в том числе 2 детей", - сказал Кличко.
Мэр столицы призвал всех сохранять выдержку, и напомнил, что самое безопасное - оставаться в укрытиях, так как враг будет атаковать с воздуха.
Ранее сообщалось, что украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская", когда противник предпринял атаку на воинскую часть - были ликвидированы вражеские 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом и танк.
Напомним также, что в Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны", и снаряд попал в жилой дом.