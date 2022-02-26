35 раненых, 2 ребенка: Кличко рассказал о ночных боях в Киеве с ДРГ

В Киеве этой ночью было несколько столкновений с российскими оккупантами, и атаки противника отбиты. В результате боев и перестрелок ранения получили 35 человек, в том числе 2 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Градоначальник отметил, что ночь 26 февраля была сложной - противник пытался прорваться в столицу, в частности со стороны Гостомеля и Житомира, но атаки отбиты, и российские военные ликвидированы.

"Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранено по состоянию на 6 утра 35 человек, в том числе 2 детей", - сказал Кличко.

Мэр столицы призвал всех сохранять выдержку, и напомнил, что самое безопасное - оставаться в укрытиях, так как враг будет атаковать с воздуха.