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35 раненых, 2 ребенка: Кличко рассказал о ночных боях в Киеве с ДРГ

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 09:44
35 раненых, 2 ребенка: Кличко рассказал о ночных боях в Киеве с ДРГ Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью было несколько столкновений с российскими оккупантами, и атаки противника отбиты. В результате боев и перестрелок ранения получили 35 человек, в том числе 2 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Градоначальник отметил, что ночь 26 февраля была сложной - противник пытался прорваться в столицу, в частности со стороны Гостомеля и Житомира, но атаки отбиты, и российские военные ликвидированы.

"Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранено по состоянию на 6 утра 35 человек, в том числе 2 детей", - сказал Кличко.

Мэр столицы призвал всех сохранять выдержку, и напомнил, что самое безопасное - оставаться в укрытиях, так как враг будет атаковать с воздуха.

Ранее сообщалось, что украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская", когда противник предпринял атаку на воинскую часть - были ликвидированы вражеские 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом и танк.

Напомним также, что в Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны", и снаряд попал в жилой дом.

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