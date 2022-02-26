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35 поранених, 2 дитини: Кличко розповів про нічні бої у Києві з ДРГ

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Київ, Субота 26 лютого 2022 09:44
35 поранених, 2 дитини: Кличко розповів про нічні бої у Києві з ДРГ Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі було кілька зіткнень з російськими окупантами, і атаки противника відбиті. В результаті боїв і перестрілок поранення отримали 35 людей, у тому числі 2 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Градоначальник зазначив, що ніч 26 лютого була складною - противник намагався прорватися до столиці, зокрема з боку Гостомеля та Житомира, але атаки відбиті, і російські військові ліквідовані.

"Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілок. Поранено станом на 6 ранку 35 людей, у тому числі 2 дітей", - сказав Кличко.

Мер столиці закликав усіх зберігати витримку, і нагадав, що найбезпечніше - залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

Раніше повідомлялося, що українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська", коли противник зробив атаку на військову частину - були ліквідовані ворожі 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.

Нагадаємо також, що у Києві обстріляли аеропорт "Жуляни", і снаряд влучив у житловий будинок.

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Віталий Кличко Київ ДРГ Вторгнення Росії до України
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