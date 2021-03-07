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33 млн грн. В Украине выиграли самый большой джекпот национальной лотереи

Автор: Даша Харченко

В субботу, 6 марта, онлайн-игрок сорвал крупнейший джекпот Украины - более 33 миллионов гривен. С лототроном сошлись шесть цифр.

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

Счастливчик выиграл 33 032 000 гривен.

Он купил многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

Лототрон в 2078 тираже избрал 05 19 24 34 38 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока.

Напомним, в июне 2020 года украинец выиграл главный приз Большой игры одной из лотерей размером 900 тысяч гривен.

Ранее "РБК-Украина" писало о том, как и почему АМКУ может блокировать регулирования лотерейного бизнеса.

Напомним также, что финансовому комитету Верховной рады не позволили формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.

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