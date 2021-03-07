33 млн грн. В Украине выиграли самый большой джекпот национальной лотереи

В субботу, 6 марта, онлайн-игрок сорвал крупнейший джекпот Украины - более 33 миллионов гривен. С лототроном сошлись шесть цифр.
Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.
Счастливчик выиграл 33 032 000 гривен.
Он купил многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.
Напомним, в июне 2020 года украинец выиграл главный приз Большой игры одной из лотерей размером 900 тысяч гривен.
Ранее "РБК-Украина" писало о том, как и почему АМКУ может блокировать регулирования лотерейного бизнеса.
Напомним также, что финансовому комитету Верховной рады не позволили формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.