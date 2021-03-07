33 млн грн. В Україні виграли найбільший джекпот національної лотереї

Щасливчик виграв 33 032 000 гривень.

Він придбав багатотиражний білет Супер Лото зранку 4 березня на шість полів і п'ять розіграшів поспіль.

Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця.

Нагадаємо, в червні 2020 року українець виграв головний приз Великої гри одній з лотерей розміром 900 тисяч гривень.

Раніше "РБК-Україна" писало про те, як і чому АМКУ може блокувати регулювання лотерейного бізнесу.

Нагадаємо також, що фінансовому комітету Верховної ради не дозволили формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Верховна рада провалила відповідний законопроект №4351-1.