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33 млн грн. В Україні виграли найбільший джекпот національної лотереї

Автор: Даша Харченко

В суботу, 6 березня, онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України - понад 33 мільйони гривень. З лототроном зійшлось шість цифр.

Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

Щасливчик виграв 33 032 000 гривень.

Він придбав багатотиражний білет Супер Лото зранку 4 березня на шість полів і п'ять розіграшів поспіль.

Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця.

Нагадаємо, в червні 2020 року українець виграв головний приз Великої гри одній з лотерей розміром 900 тисяч гривень.

Раніше "РБК-Україна" писало про те, як і чому АМКУ може блокувати регулювання лотерейного бізнесу.

Нагадаємо також, що фінансовому комітету Верховної ради не дозволили формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Верховна рада провалила відповідний законопроект №4351-1.

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