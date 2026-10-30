На 33% дорожче, ніж торік: чому в Україні стрімко зростають ціни на цибулю

В Україні дорожчає ріпчаста цибуля. Через похолодання фермери змушені призупиняти збирання врожаю, а пропозиція продукції на ринку скорочується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
За даними експертів, наразі виробники готові продавати цибулю по 10-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Однією з причин подорожчання стало погіршення погодних умов. Через них багато господарств призупинили збирання врожаю, що призвело до скорочення обсягів пропозиції на ринку.
Крім того, частина цибулі досі залишається в полях. Фермери повідомляють про погіршення якості продукції та її проростання. Це може негативно позначитися на здатності цибулі зберігатися.
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Водночас більшу частину продукції високої якості виробники заклають на зберігання, тому зараз продають її невеликими партіями.
За інформацією аналітиків, нинішні ціни на ріпчасту цибулю в Україні в середньому на 33% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше РБК-Україна писало, що після сезонного здешевлення картопля в Україні знову дорожчає: у жовтні її середня роздрібна ціна зросла на 13,6% порівняно з вереснем. До кінця 2026 року овоч може коштувати близько 19-23 гривень за кілограм, однак різких стрибків цін не прогнозують за умови відсутності значних втрат під час зберігання.
Також ми розповідали, що наприкінці жовтня в Україні помітно подорожчали огірки та помідори.