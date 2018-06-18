Более 310 тыс. украинских новорожденных получили свидетельства о рождении онлайн, - Петренко

Минюст начнет выдавать все необходимые документы на детей в режиме онлайн

Министерство юстиции Украины, начиная с 2016 года, в своих фронт-офисах в родильных домах выдало онлайн более 310 тыс. свидетельств о рождении младенцев. Об этом сообщил руководитель Минюста Павел Петренко в Twitter.

"Начиная с 2016 года почти во всех роддомах появился фронт-офис Минюста, в котором 24 часа в сутки можно получить свидетельство о рождении. Уже 310 000 украинских детей получили свои первые в жизни документы по европейскому стандарту", - отметил Петренко.

Вже 310 000 українських немовлят отримали свої перші в житті документи за Європейським стандартом.#ПРЯМА_МОВА #MinJust4U #МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 18, 2018

Теперь, по его словам Минюст переходит на новый формат IT-коммуникаций, благодаря которому родители смогут получить все документы для детей в режиме онлайн.

"В родильных домах наши сотрудники с планшетом смогут за 5 минут предоставить услуги по регистрации новорожденного. Это очень упрощает процедуру", - добавил Петренко.

Напомним, Министерство юстиции Украины с начала действия законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" ограничили в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов.