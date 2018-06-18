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Более 310 тыс. украинских новорожденных получили свидетельства о рождении онлайн, - Петренко

НовостиОбщество    18.06.2018 - 14:56
Иллюстративное фото (twitter.com/WHO_Europe)
Иллюстративное фото (twitter.com/WHO_Europe)

Минюст начнет выдавать все необходимые документы на детей в режиме онлайн

Министерство юстиции Украины, начиная с 2016 года, в своих фронт-офисах в родильных домах выдало онлайн более 310 тыс. свидетельств о рождении младенцев. Об этом сообщил руководитель Минюста Павел Петренко в Twitter.

"Начиная с 2016 года почти во всех роддомах появился фронт-офис Минюста, в котором 24 часа в сутки можно получить свидетельство о рождении. Уже 310 000 украинских детей получили свои первые в жизни документы по европейскому стандарту", - отметил Петренко.

Теперь, по его словам Минюст переходит на новый формат IT-коммуникаций, благодаря которому родители смогут получить все документы для детей в режиме онлайн.

"В родильных домах наши сотрудники с планшетом смогут за 5 минут предоставить услуги по регистрации новорожденного. Это очень упрощает процедуру", - добавил Петренко.

Напомним, Министерство юстиции Украины с начала действия законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" ограничили в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов.

Минюст уже взыскал с должников по алиментам 1,6 млрд гривен Раде предложат ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Теги публикации: Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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