Понад 310 тис. українських немовлят отримали свідоцтва про народження онлайн, - Петренко

Мін'юст почне видавати всі необхідні документи на дітей в режимі онлайн

Міністерство юстиції України, починаючи з 2016 року, у своїх фронт-офісах в пологових будинках видало онлайн понад 310 тис. свідоцтв про народження немовлят. Про це повідомив керівник Мін'юсту Павло Петренко у Twitter.

"Починаючи з 2016 року майже в усіх пологових будинках з'явився фронт-офіс Мін’юсту, в якому 24 години на добу можна отримати свідоцтво про народження. Вже 310 000 українських немовлят отримали свої перші в житті документи за європейським стандартом", - зазначив Петренко.

Вже 310 000 українських немовлят отримали свої перші в житті документи за Європейським стандартом.#ПРЯМА_МОВА #MinJust4U #МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 18, 2018

Тепер, за його словами Мін'юст переходить на новий формат IT-комунікацій, завдяки якому батьки зможуть отримати всі документи для дітей в режимі онлайн.

"У пологових будинках наші співробітники з планшетом зможуть за 5 хвилин надати послуги з реєстрації новонародженого. Це дуже спрощує процедуру", - додав Петренко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України з початку дії законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває" обмежило у виїзді за кордон майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів.