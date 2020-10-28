31 октября в Киеве состоится финал Всеукраинского конкурса Miss Nationality Ukraine 2020

31 октября в 19.00 в ресторанном комплексе D.Fleur (улица Михаила Грушевского, 3) состоится финал Всеукраинского конкурса Miss Nationality Ukraine 2020

"Победительница Miss Nationality Ukraine 2020 получит не только титул, но и ответственную миссию в течение 2021 выполнять общественно-социальные функции, связанные с благотворительной, культурной, представительной миссиями культуры и обычаев Украине." - комментирует директор конкурса Христиченко Екатерина.

Финалистки конкурса предстанут перед нами исключительно в образах созданных украинскими дизайнерами, среди которых: Foberini, Vesna Acsessories, Victoria Ivankovich, Tendens, Pidlipska и другие.

Хореографом финального шоу проекту стала Марина Моисеева - основатель Divas Place и первого в Украине Dance Divas Show, участница балета артиста MONATIK.

Miss Nationality Ukraine 2020 - это не только конкурс красоты, это изобразительная платформа, которая развивает скиллы женственности в четырех сферах жизни: творчество, тело, ум и энергия. В этом году менторами проекта стали:

Ольга Стрельцова - известный свадебный церемониатор и основатель профессии в Украине

Ольга Богатая - мотивационный оратор, более 7 лет духовных практик с лучшими мастерами Индии, Китая и Мексики.

Влад Задирака - мастер духовных практик, более 10 лет изучает и проверяет на практике медитации, энергетику и философию Чжун Юань Цигун.

Анжелика Лагода - спортивная модель и Weider ambassador в Украине.

Ольга Мирали - лайф-коуч, НЛП практик, наставник в области сексологии и построения отношений.

Юлия Белоус - beauty expert и основатель украинской сети клиник Face lab.

Анна Галебах - персональный стилист уже более 6 лет на мировом рынке моды.

Организатор конкурса Виктория Сидорова не раскрыла секрет, кто именно будет в звездном составе жюри конкурса, но упомянула, что ведущим мероприятия стал топовый киевский ведущий Василий Чебаненко.

Билеты можно оформить на сайте:

http://miss-nationality.com/

Контакты организационного комитета, аккредитация для СМИ:

+38066 588 44 06

mnu.ukraine@gmail.com

Instagram: @ missnationality.ukraine

http://miss-nationality.com/