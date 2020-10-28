31 жовтня у Києві відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу Miss Nationality Ukraine 2020

31 жовтня о 19.00 в ресторанному комплексі D.Fleur (вулиця Михайла Грушевського, 3) відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу Miss Nationality Ukraine 2020
"Переможниця Miss Nationality Ukraine 2020 отримає не тільки титул, а й відповідальну місію протягом 2021 року виконувати суспільно-соціальні функції, пов’язані з благодійною, культурною, представницькою місією культури та звичаїв України." - коментує директор конкурсу Христиченко Катерина.
Фіналістки конкурсу предстануть перед нами виключно в образах створених українськими дизайнерами, серед яких: Foberini, Vesna Acsessories, Victoria Ivankovich, Tendens та інші.
Хореографом фінального шоу проєкту стала Марина Моісєєва – засновник Divas Place і першого в Україні Dance Divas Show, учасниця балету артисту MONATIK.
Miss Nationality Ukraine 2020 - це не тільки конкурс краси, це образотворча платформа, яка розвиває скіли жіночності у чотирьох сферах життя: творчість, тіло, розум та енергія. Цього року менторами проекту стали:
Ольга Стрельцова - відомий весільний церемоніатор і засновник професії в Україні
Ольга Богатая – мотиваційний оратор, з досвідом більше ніж 7 років духовних практик з кращими майстрами Індії, Китаю і Мексики.
Влад Задирака – майстер духовних практик, який більше 10 років вивчає і перевіряє на практиці медитацію, енергетику і філософію Чжун Юань Цигун.
Анжеліка Лагода - спортивна модель і Weider ambassador в Україні.
Ольга Мірале – лайф-коуч, НЛП практик, наставник в області сексології і побудові відносин.
Юлія Білоус - beauty expert і засновник української мережі клінік Face lab.
Анна Галебах - персональний стиліст, яка вже більше 6 років на світовому ринку моди.
Організатор конкурсу Вікторія Сідорова все-таки залишила в секреті зірковий склад журі конкурсу, але розповіла, що ведучим заходу став топовий київський ведучий Василь Чебаненко.
Квитки можна оформити на сайті:
http://miss-nationality.com/
Контакти організаційного комітету, акредитація для ЗМІ:
+38066 588 44 06
Instagram: @missnationality.ukraine
http://miss-nationality.com/