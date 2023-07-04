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До + 31, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 07:00
До + 31, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода в Україні сьогодні, 4 липня, буде спекотною. Однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у західних та в північно-східних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вдень температура повітря прогріється до 26-31°, у західних областях 22-27°, на високогір'ї Карпат - близько 20°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вдень 26-31°, у Києві 28-30°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

До + 31, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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