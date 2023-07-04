До + 31, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 4 липня, буде спекотною. Однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у західних та в північно-східних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вдень температура повітря прогріється до 26-31°, у західних областях 22-27°, на високогір'ї Карпат - близько 20°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вдень 26-31°, у Києві 28-30°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.