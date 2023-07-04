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До + 31, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 04 июля 2023 07:00
До + 31, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Погода в Украине сегодня, 4 июля, будет жаркой. Однако в ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза.

Днем температура воздуха прогреется до 26-31°, в западных областях 22-27°, на высокогорье Карпат - около 20 °.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 26-31°, в Киеве 28-30 °.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

До + 31, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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