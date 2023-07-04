До + 31, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 4 июля, будет жаркой. Однако в ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза.
Днем температура воздуха прогреется до 26-31°, в западных областях 22-27°, на высокогорье Карпат - около 20 °.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 26-31°, в Киеве 28-30 °.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.
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