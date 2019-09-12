Почти 3000 клиетов "Днепропетровскгаз Сбыта" запаслись акционным газом

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Более 80% закупок осуществлено онлайн через "Личный кабинет"

С начала акции "Твоя энергонезависимость" почти 3000 клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" уже сделали запас газа по летней цене на отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 9 сентября участие в акции открыто и для клиентов, которые не успели рассчитаться за уже потребленный газ, ведь благодаря возможности сокращению расходов на газ, зимой смогут погасить долги.

По словам пресс-службы, начиная с 23 августа жители области приобрели более 2,7 млн куб. м голубого топлива по летней цене, зафиксированной на уровне 5995,53 гривен за 1000 куб. м. Подавляющее большинство клиентов предпочли простую процедуру оформления закупки акционного газа через "Личный кабинет" на сайте 104.ua. В дополнение, по различным каналам коммуникации к ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" за консультациями обратились более 62 тыс. заинтересованных потребителей.

"С началом отопительного сезона растет спрос на голубое топливо. Поэтому данное предложение позволит нашим клиентам не беспокоиться относительно колебания цен", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В пресс-службе отметили, что в акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как в зависимости от региона они отличаются. Стоимость этих услуг будет отдельно указана в комбинированном счете и участнику акции нужно будет ежемесячно платить только эту часть.

"С 9 сентября воспользоваться выгодным предложением может любой потребитель, даже те, кто имеет текущую задолженность. Однако должники должны помнить, что накопление долга необходимо погасить за счет экономии, которая возникает благодаря акции "Твоя энергонезависимость", - говорится в сообщении.

Клиенты могут оформить акцию также в Центрах обслуживания клиентов. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября.

"Пользоваться зарезервированным газом можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года. Если выкупленное в рамках акции топливо будет израсходовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств", - говорится в сообщении пресс-службы.