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Почти 300 украинцев от начала безвиза нарушили трудовые законы Эстонии

Новости » Общество    21.10.2018 - 18:09
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

Возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 тыс. 982 гражданина Украины

С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года почти 300 украинцев нарушили условия трудоустройство в Эстонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщается, в ответе Министерства внутренних дел Эстонии на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом отмечается, что от начала безвиза возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 тыс. 982 гражданина Украины. Из них 290 нарушили условия трудоустройство в Эстонии.

По данным МВД, в указанный период предписание покинуть Эстонию было сделано 286 гражданам Украины. Разрешение на краткосрочную работу получили 14 тыс. 959 граждан Украины.

Кроме того, за тот же период 3 тыс. 287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство с правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года относительно граждан Украины, которые пребывают в Эстонии на основании закона об иностранцах, было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях - не только был в стране без законных оснований, а еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований. Граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз.

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