Майже 300 українців від початку безвізу порушили трудові закони Естонії

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Можливістю приїхати до Естонії без візи скористалися 15 тис. 982 громадянина України

З 11 червня 2017 по 1 жовтня 2018 року майже 300 українців порушили умови працевлаштування в Естонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомляється, у відповіді Міністерства внутрішніх справ Естонії на запит естонського бюро депутата Європейського парламенту Яни Тоом зазначається, що з початку безвізу можливістю приїхати до Естонії без візи скористалися 15 тис. 982 громадянина України. З них 290 порушили умови працевлаштування в Естонії.

За даними МВС, у зазначений період припис залишити Естонію було зроблено 286 громадянам України. Дозвіл на короткострокову роботу отримали 14 тис. 959 громадян України.

Крім того, за той же період 3 тис. 287 українських громадян оформили в Естонії строковий вид на проживання з правом на роботу.

Також у період з 11 червня 2017 по 1 жовтня 2018 року щодо громадян України, які перебувають в Естонії на основі закону про іноземців, було порушено 380 справ про проступок. У 80 випадках суть проступку полягала в тому, що іноземець перебував в Естонії без законних підстав, у 29 випадках - не тільки був у країні без законних підстав, а ще й працював, а в 271 випадку йшлося про порушення умов працевлаштування в Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 2 листопада 2018 року набирає чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог. Громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними та небіометричними), і громадяни Держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в’їжджати, перебувати, виїжджати та перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз.