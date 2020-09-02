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Не более 300 тысяч гривен: появился порядок выплат за разрушенное на Донбассе жилье

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное на Донбассе жилье. За выплатами могут обращаться те, чьи дома были разрушены в ходе российской агрессии после 14 апреля 2020 года.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно постановлению, пострадавшим предусмотрены денежные компенсации за разрушенные дома или квартиры. В госбюджете на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен.

Размер компенсаций будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен. Информацию о людях, которым должна выплачиваться компенсация, будут собирать органы социальной защиты и местного самоуправления.

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Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, чье жилье разрушено в результате военной агрессии РФ после 14 апреля 2020 года. Деньги выплатят за разрушенное жилье на подконтрольной Украине территории.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Кабмин выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев. За эти деньги купят 18 квартир и один дом для в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).

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Новости Украины ДонбассКомпенсацияжилье