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Не більше 300 тисяч гривень: з'явився порядок виплат за зруйноване на Донбасі житло

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати компенсацій за зруйноване на Донбасі житло. За виплатами можуть звертатися ті, чиї будинки були зруйновані в ході російської агресії після 14 квітня 2020 року.

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з постановою, постраждалим передбачені грошові компенсації за зруйновані будинки або квартири. У держбюджеті на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 млн гривень.

Розмір компенсацій буде визначатися за показниками опосередкованої вартості будівництва житла в регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень. Інформацію про людей, яким має виплачуватися компенсація, будуть збирати органи соціального захисту і місцевого самоврядування.

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Потерпілими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, чиє житло зруйноване в результаті військової агресії РФ після 14 квітня 2020 року. Гроші виплатять за зруйноване житло на підконтрольній території Україні.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив понад 5,5 млн гривень на тимчасове житло для переселенців. За ці гроші куплять 18 квартир і один будинок в Краматорську, Покровську (Донецька область) і Приморську (Запорізька область).

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