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300 сирийских наемников прибыли в РФ готовиться воевать с Украиной - The New York Times

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 06:19
300 сирийских наемников прибыли в РФ готовиться воевать с Украиной - The New York Times Фото: сирийские наемники прибывают для поддержки РФ в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед тем, как оккупанты их отправят в ​​Украину на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Речь идет о минимум 300 солдатах из дивизии сирийской армии, которая тесно сотрудничала с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии по поддержке режима Башара Асада.

Отмечается, что по всей Сирии российские вербовщики составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Им обещают небоевую работу, такую как охрана складов или нефтяных баз.

Так как в Сирии после многолетней войны был нанесен существенный ущерб экономике, местные нередко, отчаявшись найти работу, идут воевать в качестве наемников для боевых действий в Ливии, Центральноафриканской Республике, Азербайджане. Теперь и в войне РФ против Украины.

"В целом мотивацией являются деньги", - сказал глава правозащитной организации "Сирийцы за правду и справедливость" Бассам Алахмад.

Ранее в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 1 тысячи наемников из ВЧК "Вагнер" уже находятся на востоке Украины на Донбассе, где РФ разместила вместе со своими войсками также и сирийцев.

Напомним, по данным украинской разведки, сирийский президент Асад решил помочь РФ живой силой, и намерен отправить в Украину тысячи наемников.

Подробнее о планах РФ наскрести силы для усиления своей армии в войне против Украины - читайте в нашем материале "Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину".

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