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300 сирійських найманців прибули до РФ готуватися воювати з Україною - The New York Times

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П'ятниця 01 квітня 2022 06:19
300 сирійських найманців прибули до РФ готуватися воювати з Україною - The New York Times Фото: сирійські найманці прибувають для підтримки РФ у війні проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед тим, як окупанти їх відправлять в Україну на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Йдеться про щонайменше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії по підтримці режиму Башара Асада.

Зазначається, що по всій Сирії російські вербувальники складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз.

Оскільки в Сирії після багаторічної війни було завдано істотної шкоди економіці, місцеві нерідко, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати як найманці для бойових дій в Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані. Тепер і у війні РФ проти України.

"В цілому мотивацією є гроші", - сказав глава правозахисної організації "Сирійці за правду і справедливість" Бассам Алахмад.

Раніше в середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 1 тисячі найманців з ВЧК "Вагнер" вже знаходяться на сході України на Донбасі, де РФ розмістила разом зі своїми військами також і сирійців.

Нагадаємо, за даними української розвідки, сирійський президент Асад вирішив допомогти РФ живою силою, і має намір відправити в Україну тисячі найманців.

Детальніше про плани РФ нашкребти сили для посилення своєї армії у війні проти України - читайте в нашому матеріалі "Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну".

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