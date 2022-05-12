UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

300 погибших за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Фото: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 12 мая (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 26 650 военных. При этом оккупанты лишились 1195 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие потери с 24 февраля по 12 мая составили:

  • личный состав - 26650 (+300) человек
  • танки - 1195 (+8)
  • боевые бронированные машины - 2873 (+17)
  • артиллерийские системы - 534 (+6)
  • РСЗО - 191 (+6)
  • средства ПВО - 87
  • самолеты - 199
  • вертолеты - 161 (+1)
  • автомобильная техника - 2019 (+22)
  • корабли/катера - 13 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8)
  • специальная техника - 41
  • крылатые ракеты - 94

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".

Как сообщалось, ранее начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что с начала войны погиб 501 военный Нацгвардии. Еще 1697 военных получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине