Более 30 тысяч человек в Германии вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений

Демонстрации противников коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации от ковида прошли в субботу в нескольких городах Германии. Самая многочисленная акция прошла в Гамбурге - в ней участвовали почти 14 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Демонстрация во Франкфурте-на-Майне собрала 8 тысяч, во Фрайбурге - 6 тысяч, Магдебурге --5 тысяч. В Дюссельдорфе - 4 тысяч. На протестные мероприятия в городах Трир, Шверин и Регенсбург пришли по 1-3 тысячи противников ограничений.

О серьезных инцидентах не сообщается.

Власти Германии хотят ввести обязательную вакцинацию от ковида уже в этом году. Данная тема является сейчас одной из самых острых в немецкой внутриполитической повестке.

Эксперты опасаются, что этот шаг еще сильнее радикализирует коронаскептиков и противников вакцинации.