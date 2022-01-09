Понад 30 тисяч людей у Німеччині вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень
Демонстрації противників коронавірусних обмежень і обов'язкової вакцинації від ковіда пройшли в суботу в декількох містах Німеччини. Найчисленніша акція пройшла в Гамбурзі-в ній брали участь майже 14 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Демонстрація у Франкфурті-на-Майні зібрала 8 тисяч, у Фрайбурзі - 6 тисяч, Магдебурзі-5 тисяч. У Дюссельдорфі - 4 тисяч. На протестні заходи в містах Трір, Шверін і Регенсбург прийшли по 1-3 тисячі противників обмежень.
Про серйозні інциденти не повідомляється.
Влада Німеччини хоче ввести обов'язкову вакцинацію від ковіда вже цього року. Дана тема є зараз однією з найгостріших у німецькому внутрішньополітичному порядку.
Експерти побоюються, що цей крок ще сильніше радикалізує коронаскептиків і противників вакцинації.
Нагадаємо, у Франції 8 січня пройшли акції противників санітарних перепусток та обов'язкової вакцинації. У Парижі між учасниками та правоохоронцями сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.