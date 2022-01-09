ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 30 тисяч людей у Німеччині вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень

Новость на русском →
Німеччина, Неділя 09 січня 2022 02:07
Понад 30 тисяч людей у Німеччині вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень Фото: у Німеччині тисячі людей вийшли на акції протесту проти covid-обмежень (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Демонстрації противників коронавірусних обмежень і обов'язкової вакцинації від ковіда пройшли в суботу в декількох містах Німеччини. Найчисленніша акція пройшла в Гамбурзі-в ній брали участь майже 14 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Демонстрація у Франкфурті-на-Майні зібрала 8 тисяч, у Фрайбурзі - 6 тисяч, Магдебурзі-5 тисяч. У Дюссельдорфі - 4 тисяч. На протестні заходи в містах Трір, Шверін і Регенсбург прийшли по 1-3 тисячі противників обмежень.

Про серйозні інциденти не повідомляється.

Влада Німеччини хоче ввести обов'язкову вакцинацію від ковіда вже цього року. Дана тема є зараз однією з найгостріших у німецькому внутрішньополітичному порядку.

Експерти побоюються, що цей крок ще сильніше радикалізує коронаскептиків і противників вакцинації.

Нагадаємо, у Франції 8 січня пройшли акції противників санітарних перепусток та обов'язкової вакцинації. У Парижі між учасниками та правоохоронцями сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані