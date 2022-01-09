Понад 30 тисяч людей у Німеччині вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень

Демонстрації противників коронавірусних обмежень і обов'язкової вакцинації від ковіда пройшли в суботу в декількох містах Німеччини. Найчисленніша акція пройшла в Гамбурзі-в ній брали участь майже 14 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Демонстрація у Франкфурті-на-Майні зібрала 8 тисяч, у Фрайбурзі - 6 тисяч, Магдебурзі-5 тисяч. У Дюссельдорфі - 4 тисяч. На протестні заходи в містах Трір, Шверін і Регенсбург прийшли по 1-3 тисячі противників обмежень.

Про серйозні інциденти не повідомляється.

Влада Німеччини хоче ввести обов'язкову вакцинацію від ковіда вже цього року. Дана тема є зараз однією з найгостріших у німецькому внутрішньополітичному порядку.

Експерти побоюються, що цей крок ще сильніше радикалізує коронаскептиків і противників вакцинації.