Более 30 тыс. клиентов "Хмельницкгаза" рискуют остаться без субсидии из-за долгов

Бытовые потребители, которые получают государственную помощь, задолжали АО "Хмельницкгаз" около 6 млн гривен за полученные услуги по доставке природного газа. Поэтому в случае непогашения долгов более 30 тысяч подолян-субсидиантов могут потерять дальнейшую государственную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

Газораспределительная компания уже передала списки клиентов, у которых имеется просроченная задолженность более трех месяцев.

"Даже во время пандемии "Хмельницкгаз" ни на минуту не прекращает бесперебойно доставлять газ, выполняя в полном объеме условия договора перед потребителями, - говорит коммерческий директор Александр Надольный. - Однако, на сегодняшний день общая сумма долга бытовых клиентов достигла более 28 млн, из которых 6 млн гривен не оплатили субсидианты, что затрудняет работу стратегического предприятия именно с началом отопительного периода".

В компании отметили, что средства за доставку газа - главный источник финансирования газораспределительной системы Хмельницкой области. Это обеспечение круглосуточной работы экстренной службы 104, обслуживание почти 18 тысяч км существенно изношенных газопроводов, поддержка и регулирование давления газа в сети, установка и поверка счетчиков и другое. Также в компании добавили, что именно плата за доставку является главной инвестицией каждого потребителя в безопасную и стабильную доставку газа в свой дом.

"В связи с карантином, к недобросовестным потребителям не применяются санкции за просрочку оплаты, однако, нет ни одного моратория на взыскание долгов в судебном порядке. АО "Хмельницкгаз" с началом отопительного периода обращается с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь обязанность каждого клиента - вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки", - говорится в сообщении.