Понад 30 тис. клієнтів "Хмельницькгазу" ризикують залишитися без субсидії через борги

Побутові споживачі, які отримують державну допомогу, заборгували АТ "Хмельницькгаз" близько 6 млн гривень за отримані послуги з доставки природного газу. Тому в разі непогашення боргів понад 30 тисяч подолян-субсидіантів можуть втратити подальшу державну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

Газорозподільна компанія вже передала списки клієнтів, у яких є прострочена заборгованість більше трьох місяців.

"Навіть під час пандемії "Хмельницькгаз" ні на хвилину не припиняє безперебійно доставляти газ, виконуючи в повному обсязі умови договору перед споживачами, - говорить комерційний директор Олександр Надольний. - Однак, на сьогоднішній день загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 28 млн, з яких 6 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства саме з початком опалювального періоду".

У компанії зазначили, що кошти за доставку газу - головне джерело фінансування газорозподільної системи Хмельницької області. Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування майже 18 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення та повірка лічильників та інше. У компанії також додали, що саме плата за доставку є головною інвестицією кожного споживача на безпечну і стабільну доставку газу в свій будинок.

"У зв'язку з карантином, до недобросовісних споживачів не застосовуються санкції за прострочення оплати, однак, немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. АТ "Хмельницькгаз" з початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта - вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки", - йдеться в повідомленні.