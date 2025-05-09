До 30 тисяч гривень на навчання: хто і як може отримати ваучер від держави

Українці з певних соціальних категорій можуть безкоштовно пройти навчання або перекваліфікацію за державною програмою. Держава надає до 30 тисяч гривень
Хто і як може отримати ваучер на навчання, розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.
Ваучер на навчання допоможе отримати нову спеціальність, посилити свої навички та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
Ваучер на навчання - це одноразова фінансова допомога від держави, яка покриває вартість навчання до 30 280 грн. Ці кошти надаються для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації.
Якщо навчання коштує більше - особа або її роботодавець сплачують різницю самостійно. Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.
Право на ваучер мають громадяни, які не зареєстровані як безробітні та вже мають одну з освіт - професійно-технічну, фахову передвищу або вищу. Також вони повинні відповідати одній з категорій:
Ваучер не надається особам, які:
Також ваучер не надається тим, хто вже навчається: заявку потрібно подати до вступу до навчального закладу.
Подати заявку на отримання ваучера на навчання можна онлайн та офлайн.
Онлайн:
Офлайн:
Для оформлення ваучера особа має подати:
Важливо пам’ятати, що навчання має здійснюватися у закладі, який має ліцензію на відповідний рівень освіти. Міністерство економіки затвердило перелік із 123 професій, на які можна вчитися за ваучером.
Якщо ваучер не використано - повертати кошти не потрібно.
Особа з профтехосвітою не може одразу йти на вищу, але може здобути фахову передвищу.
Більше інформації можна знайти на сайті Державної служби зайнятості у рубриці "Ваучер". Також можна звернутися до контакт-центру за телефоном: 0 800 600 288, або написати у Telegram чи Facebook Messenger.
Раніше РБК-Україна писало, що з 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба почала контролювати зміст оголошень про вакансії. Перевірятимуть, чи немає в них дискримінації за віком, статтю, станом здоров’я тощо, а також маніпуляцій щодо умов праці. Роботодавцям радять переглянути свої оголошення, щоб уникнути штрафів. Скарги на порушення можна подати до територіальних управлінь служби.
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