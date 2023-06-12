До +30 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на тиждень

Завтра в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні дощі.

Температура повітря вночі становитиме +9 +16° градусів, а вдень у західних і північних областях буде +15 +20. На решті території температура повітря становитиме +21 +26 градусів.

У наступні дві доби в більшості областей прогнозуються короткочасні дощі з грозами, лише на півночі, а в четвер і на півдні країни буде без опадів.

Температура повітря вночі буде +12 +18 градусів, а вдень 14 червня +20 +25. Водночас у четвер, 15 червня, окрім як на заході та сході, очікується +23 +28.

Вітер східний і північно-східний, 5-10 м/с.

У п'ятницю в західних, місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому на решті території буде переважно без опадів.

Температура вночі становитиме +11 +17 градусів, на півдні країни до +20. При цьому вдень прогнозується +24 +30, а в західних областях +20 +26.